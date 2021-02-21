Diyadin tarımda “Üretim Üssü” oluyor

Atıl durumda bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin altyapısı güçlendirilerek kurulacak olan 33 adet sera ile Diyadin ilçesi tarımda “ Üretim Üssü” oluyor.

İlgili bakanlıklardan onayları alınan proje, keşif ve metraj çalışmaları sonucunda ihalesi tamamlanan, tarım potansiyellerini ortaya çıkararak, Ağrı'ya değer katacak ve vatandaşlara istihdam imkanı sunacak olan OSB'nin altyapı güçlendirme çalışmaları başlıyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan, çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak olan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin, gıda alanında bölgenin “Üretim Üssü” olması

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyadin ilçesinde, jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretimi gerçekleştirilen mevcut durumda var olan 2 adet seraya, Davut Köyü mevkiinde bin 297 dekar alana kurulacak olan 33 adet sera eklenecektir. 860 dekar alana sera, geri kalanına ise sanayi, atık yönetim alanları yapılacak ve birçok vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacak projenin tamamlanmasıyla oluşturulacak 35 adet sera ile üretim miktarı arttırılacak, ilimiz adını tarımla duyuracaktır.

Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi; ekonomik yönden ilimizin kalkınmasını destekleyecek, ülkemiz ekonomisine katma değer katacak, işsizliği azaltma noktasında önemli bir role sahip olacak ve jeotermal kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

“Tarım Potansiyelini Keşfet Ağrı” parolasıyla, Kadim Kent Ağrı'mızın potansiyellerine inanarak, emekle ve çaba ile ortaya konulan bu büyük proje, ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”