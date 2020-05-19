Diyadin'de 7 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki 7 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, "İlçemizde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programında toplam 7 projemiz kabul edildi. Geçen sene 2 olan proje sayısının bu kadar artmasında emeği geçen ilçe milli eğitim müdürümüzü, proje ekibimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum"dedi.