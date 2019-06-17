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Diyadin'de dolu yağışı maddi hasara yol açtı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken tarım arazilerinde zarara yol açtı.


İlçede etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Tarım arazilerinde zarara yol açtı. İlçede çiftçilikle uğraşan vatandaşların verdiği bilgilere göre ekli birçok tarla doludan etkilendi.


Öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dk süren iri taneli dolu yağışı, ekili tarım alanlarında zarara yol açmasının yanı sıra araçlarda maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar araçlarını doludan battaniyelerle korumaya çalıştı.


Yer yer sel baskınlarının yaşandığı ilçede vatandaşlar, yağışın etkisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

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