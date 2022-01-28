Diyadin'de kadın çığlığı Erbani grubu konseri ilgi gördü

Diyadin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Çığlığı Erbani grubu Diyadin' de ikinci konserini verdi. Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, konseri izleyerek destek verdi.

Diyadin'in yöresel ve çeşitli ezgilerin seslendirildiği konseri yaklaşık 300 kişi izledi. Konser ile birlikte çocuklar için palyaço eğlencesi ve oyunlar düzenlendi.

Konser bitiminde konsere katılan vatandaşlara belediye tarafından hediyeler verildi. Evi uzak olanlar için ulaşım hizmeti verilerek otobüsle evlerine bırakılması sağlandı.