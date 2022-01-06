Diyadin'de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit, Atayolu, Yuva, Şahinşah, Sürmelikoç ve Sürenkök köylerinde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Diyadin Özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

Diyadin'de ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Köylerinde rahatsızlanan vatandaşların, 112 sağlık ekiplerinin ulaşması için Diyadin Özel idaresi karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı. Uzun mesai harcayan ekipler yolu ulaşıma açtı.