İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyadin'de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit, Atayolu, Yuva, Şahinşah, Sürmelikoç ve Sürenkök köylerinde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Diyadin Özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit, Atayolu, Yuva, Şahinşah, Sürmelikoç ve Sürenkök köylerinde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Diyadin Özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.


Diyadin'de ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Köylerinde rahatsızlanan vatandaşların, 112 sağlık ekiplerinin ulaşması için Diyadin Özel idaresi karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı. Uzun mesai harcayan ekipler yolu ulaşıma açtı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.