Diyadin'de karne heyecanı

İlce okullarda 13.000 öğrenci, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ara tatiline girmesiyle birlikte İlk dönem karnelerini aldılar. İlk defa karne alma heyecanı yasayan 1. sınıf öğrencileri ile sohbet eden kaymakam Balcı, öğrencileri tebrik ederek karnelerini dağıttı. Ara tatilde bol bol kitap okumaları ve dinlenmeleri konusunda önerilerde bulundu. Öğrencilerin başarılarında emekleri olan öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Balcı, "Başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.

Düzenlenen karne törenlerine Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile birlikte; İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Komiser H. İbrahim Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Belediye Meclis Üyeleri Rıfat Tunca, M. Ali Kaya, İhsan Güven ve öğrenci velileri de katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldular.