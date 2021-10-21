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Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Diyadin Mesleki Teknik Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak sinevizyon gösterimi yapıldı. İmam Hatip Lisesi müdürü ve öğrencilerin sunum yaptığı programda, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.


Mevlid-i Nebi Haftası programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ünlütürk, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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