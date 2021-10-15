Diyadin'de öğrencilere ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde eğitim gören öğrencilere ayakkabı dağıtımı yapıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile Yeniçadır ,Oğuloba ve Aşağı Dalören köy okullarında eğitim gören öğrencilere Kaymakam/Belediye Başkan Alper Balcı tarafından ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Kaymakam Balcı, öğrencilerin durumları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Öğretmenler ile kısa bir toplantı gerçekleştirerek okullardaki ihtiyaç ve talepler konusunda görüşme yaptı. Okul ziyaretleri sonunda konuşan Kaymakam Balcı, " Bu çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak, onların yüzünde bir gülümsemeye sebebiyet vermek bizim için çok önemli. İlçemizde hanelerin ekonomik gelirlerinin düşük seviyede olması özellikle çocuklarımızın kendi akranları arasında kendilerini olumsuz noktada hissetmemeleri bağlamında belediye ve kaymakamlığımız olarak firma ve hayırsever vatandaşlardan destek alarak çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilme gayreti içerisindeyiz. Hayırsever vatandaşlarımıza, elini taşın altına koyan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimizin yüzünü güldürmemize ve onların mutlu olmalarını sağlamamız da bize yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen Doğubayazıt DAK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebih Tanrıverdi'ye teşekkürlerimi sunuyorum " dedi.