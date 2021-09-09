Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı'nın girişimleri ile yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin kurulumunda sona gelindi.

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, Diyadin'de kurulacak tekstil atölyesi ile ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı' yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede devam eden ve yapılacak olan projeler üzerine İŞKUR desteği hakkında görüş alışverişinde bulunan Güven ve Balcı daha sonra ilçede açılacak olan tekstil atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.