Diyadin'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri derslerdeki konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını okullarında TÜBİTAK Bilim Fuarını düzenleyerek sergilediler. Sergilenen birbirinden ilginç projelerde Kaymakam/ Belediye Başkan V. Alper Balcı, çalışmaları tek tek inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda konuşan Kaymakam/ Belediye Başkan V. Alper Balcı, "Bu fuar sayesinde öğrencilerimiz yeni fikirlerle yeni projeler üretmeye fırsat buldular. Bizler Diyadin Kaymakamlığı ve Diyadin Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimlerine, bilimsel araştırma çalışmalarına gereken maddi manevi desteği sunmaya her zaman hazırız. Bu çalışmada emeği geçen tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve değerli öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, bu tür başarılı çalışmaların daha da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Bilim fuarı açılışına, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Komiser Halil İbrahim Karakaş, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven, İlçe SYDV Müdürü Abdulhekim Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.