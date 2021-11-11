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Diyadin'e mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde mevsimin ilk karı yağdıHava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı


Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.


Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yağmur, yerini tamamen kar yağışına bıraktı.

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