İhlas Haber Ajansı

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Diyadinli hayırsever iş adamı hemşehrilerini unutmadı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından engelli vatandaşlara akülü sandalye hediye edildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından engelli vatandaşlara akülü sandalye hediye edildi.


Diyadin'de hayırsever bir iş adamının yaptığı akülü sandalye sayesinde engelli olan iki vatandaşın yüzü güldü. Diyadinli hayırsever iş adamının gönderdiği akülü sandalyeleri teslim alan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşları ziyaret ederek akülü sandalyeleri teslim etti. Kendi topraklarını unutmayan iş adamının yaptığı yardım için teşekkür eden Kaymakam Balcı, “Burası bizim topraklarımız ve bu topraklarda yaşayanlar bizim insanlarımız. Devletimizin gücünü ve bu topraklarda yetişen büyük şehirlerde olan iş insanımızın imkanlarını kullanarak halkımıza hizmet etmekten onur duyarız. Bu bağlamda halkına destek veren iş insanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim ve bu topraklarda yaşayan halkımıza daha büyük destek vermek için daha güzel yatırım yapmalarını bekliyoruz” dedi.

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