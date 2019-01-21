Doç.Dr. Akif Arslan'dan Ağrı Yurt-Ay Der Başkanı Çirik'e ziyaret

Dr. Akif Arslan, çıkardığı Geleneksel Çocuk Oyunları kitabını Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (Yurt-Ay Der) Başkanı Recep Çirik'e hediye etti.

Dernek çalışmaları hakkında Arslan'a bilgi veren Çirik, “Teknoloji, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirmiştir. Eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletlerle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan çocuklar görüyoruz. İster istemez de sokakta oynanan geleneksel çocuk oyunları unutulmuştur. Sokakta oynanan geleneksel oyunlar evde kapılı ortamda oynanan bilgisayar ve diğer teknolojik oyunlarla kıyaslandığında çocukların gelişimi açısından daha faydalıdır. Bunlardan en önemlisi çocukların açık havada güneş ışınlarından faydalanmaya oksijen almaya ihtiyaçları vardır. Geleneksel sokak oyunlarını yetişkin yönlendirmediğinden çocuklar kendi sorunlarını kendi çözmeyi öğrenirler. Böylece çocuklar daha yeterli hissederler ve öz güvenleri artar. Geleneksel sokak oyunların kuralları olduğu ve grup dinamiğinde oynandığı için çocukların sosyal becerilerini ve iletişim becerilerini de artırır. Bilgisayar oyunları pasiftir ve tek başına oynandığı için çocuklar yaşıtlarıyla oynarken geliştirebileceği birçok beceriyi geliştiremez. Sosyal beceri ve iletişim becerilerinde geride kalabilir. İçine kapanık ve öfkeli bir çocuk olabilir. Öz güven eksikliği yaşanabilir. Çocukların sosyal becerilerini artırmak için bebeklikten itibaren insan ilişkilerine önem vermek gerekir. Yani çocukları izole bir odada büyütmek yerine aile, komşu, arkadaş ziyaretlerini artırarak yeni insanlar görmesine fırsat vermek gerekir. Çocuk biraz daha büyüdüğünde sosyalleşmesi için çocukları sosyal alana park ve oyun alanlarına götürmenin yanı sıra dışarıda arkadaşlarıyla oynamasına izin vermek gerekir. Anne babalar bu durumun bilincinde olmalı ve çocuklarını açık havada arkadaşlarıyla oynamasına fırsat vermelidir. Çocukların çocukluğunu doya doya yaşamasını sağlamalıdır”dedi.

“Ağrılı Aşık Hasanı Hayatı Sanatı Eserleri” kitabının çıktığını ifade eden Doç. Dr. Arslan, daha sonra çıkardığı Geleneksel Çocuk Oyunları kitabını imzalayarak Çirik'e hediye etti