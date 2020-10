“Doğa Saçlı Kadın” Ağrı Dağı'nın zirvesinde

Antalya'da yaşayan mimar Rabia Saçıkara, 2017'de başladığı otostop ile Türkiye turuna bir yenisini daha ekleyerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Saçıkara, küresel ısınmaya dikkat çekmek için Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

4 yıl önce Antalya'dan yola çıkarak otostop ile binlerce kilometre yol kat eden Rabia Saçıkara, rotasına bir yenisini daha ekleyerek Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesine geldi. Küresel ısınma ve artan doğa felaketlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan gezgin Rabia Saçıkara, şu ana kadar toplamda 4 ülke ve 95 şehir gezdiğini söyledi.

Sosyal medyada “doğa saçlı kadın” olarak tanındığını ve bu isimle keşiflerine ve doğa için yapmayı planladığı sosyal sorumluluk projelerine devam ettiğini belirten Rabia Saçıkara, kendisine sosyal medyadan destekte bulananlara teşekkür etti.

“Küresel ısınma ve artan doğa felaketlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na çıktım”

Türkiye'nin tamını 5 defa gezen ve hedeflerinden biri olan Ağrı Dağı'na tırmanma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Rabia Saçıkara, bir sonraki hedefinin ise Nemrut Krater Gölü olduğunu söyledi. Her insanın bir ders olduğunu ve gezerek insanları tanımaktan zevk aldığını söyleyen Saçıkara, “25 yaşındayım ve mimarım. Dört yılda 4 ülke ve 95 şehir gezdim. Türkiye'nin tamamını gezdim. Hem de beş kere. Ağrı Dağı'na tırmanmak gibi bir hedefim vardı ve bu hayalimi gerçekleştirmiş bulundum. Şu an Doğubayazıt'tayım. Nesli tükenen hayvanlara buna bağlı olarak su kirliliğine küresel ısınma ve artan doğa felaketlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na çıktım. Bundan sonra da bu tarz projelerim olacak. Projelerimi sosyal medya hesaplarım üzerinden gerçekleştiriyorum. Hedefim tüm dünyayı gezmek, dünyadaki yaşam tarzlarını deneyimlemek ve insanlarla tanışıp onların yaşantılarını dinlemek. Çünkü bana göre her insan bir derstir. Şu an Ağrı'da olduğum için mutluyum. Herkesin mutlaka Ağrı Dağı'na tırmanmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki doğal güzellikleri gezip paylaştıktan sonra, pandemi döneminin de bitmesiyle birlikte yurtdışına da otostop ile açılacağını ifade eden Rabia Saçıkara, “Ülkemizdeki tüm güzellikleri görüp herkese göstereceğim. Ayrıca pandemiden sonra her şey normale dönünce yurtdışına da çıkacağım. Hedefim tüm dünyayı gezmek olacak. Başarabileceğime inanıyorum. Çünkü şimdiye kadar çok şey başardım” dedi.