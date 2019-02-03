Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 20 derece ölçüldü.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden özellikle kent merkezlerine uzak noktalarda bulunan mahalle ve köylerde yaşam olumsuz etkilendi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 20 derece ölçüldü.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelinde aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 387 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy ve mezralarda yol açma çalışması başlattı.

Erzurum'da da etkili olan kar yağışının ardından kırağı tutan ağaçlar güneşin yüzünü göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kışın en soğuk ve çetin geçen illerinden Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı. Bazı tır sürücüleri çevre yolundaki bir akaryakıt istasyonunda mola vererek, ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğü yollardaki ulaşımın normale dönmesini bekledi.

Doğu'da hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kış şartlarının kendilerini zorladığını söyledi.

Arazilerin tamamen karla kaplandığı için hayvanlarını kış aylarında uzun süre ahırda sakladıklarını belirten çiftçiler, kışı geçirmek için yazdan ot stoku yaptıklarını kaydetti.