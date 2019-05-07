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Doğubayazıt Abdigör Mahallesi'nde seçim yenilenecek

Ağrı-Doğubayazıt Abdigör Mahallesinde 31 Mart seçimlerinde 3 muhtar adayının yarıştığı muhtarlık seçiminde ipi göğüsleyen Mehmet Gültekin’in Doğubayazıt İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası geri alındı.

Ağrı-Doğubayazıt Abdigör Mahallesinde 31 Mart seçimlerinde 3 muhtar adayının yarıştığı muhtarlık seçiminde ipi göğüsleyen Mehmet Gültekin'in Doğubayazıt İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası geri alındı.


Doğubayazıt Abdigör Mahallesinde yenilenecek seçimler 02 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.


Doğubayazıt İlçe Seçim Kurulu tarafından Muhtar azası olan Yücel Sarıhan'a mazbata verildi. Abdigör Mahallesinde yenilenecek seçimler öncesi 02 Haziran 2019 gününe kadar muhtarlık işlemlerini Yücel Sarıhan yürütecek.

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