Döneminde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Doğubayazıt için spor ve farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte Dart, Gülle, Masa Tenisi, Bayrak Yarışı, Futbol, Voleybol ve Engelliler için Spor Parkuru branşlarında 400 öğrenci yarışmalara katıldı.

Yarışmalarda Yıldızlar ve Küçükler - Kız-Erkek kategorilerinde dereceye giren toplam 25 okulda yaklaşık 200 öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödülleri verildi.

Sporcu öğrencilerin ödüllerini Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin, Nimet Güntürk, Okul Müdürleri, idareciler ve Öğretmenleri ellerinden aldılar.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dönem başında başlatılan Doğubayazıt için Spor ve Farkındalık başlığında dönem sonunda büyük bir öğrenci kitlesine ulaşıldı.