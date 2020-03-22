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Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ataması yapılan İhsan Kösen yeni görevine başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ataması yapılan İhsan Kösen yeni görevine başladı.


Yusuf Yardımcı'dan boşalan Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İhsan Kösen, ilçe merkezine gelerek yeni görevine başladı. Doğubayazıt'ta görev yapacak olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Kösen,"Bu görev ve emanetin büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilinci içerisindeyim. Şahsıma gösterilen teveccühe ve güvene layık olmaya çalışacağım. Bu görevi tüm çalışma arkadaşlarım ve eğitim camiamızla birlikte, eğitimde yeniliklere açık, şeffaf, katılımcı ve takım ruhuyla çalışarak sürdürülebilir kalitenin oluşturulması için hep birlikte gayret göstereceğimize inancım tamdır" dedi.

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