Doğubayazıt Kaymakamı Ekinci, meyve ve sebze bahçelerinde incelemelerde bulundu

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İlçe Tarım Müdürlüğünün desteğini alan çiftçi Salih Kızılboğa'nın, Barındı köyünde 180 dönüme ayçiçeği, 60 dönüme ise patates ektiği bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra çiftçi Musa Koç'un, Buyuretti köyünde 90 dönüm alan üzerine İlçe Tarım Müdürlüğünün desteği ile kurduğu, 19'dan fazla meyve ve sebzenin yetiştiği bahçesini ziyaret eden Ekinci, meyve ve sebze bahçeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.