Doğubayazıt'ta gizlice müşteri alan 2 kafeye polis baskını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında 28 kişiye toplam 34 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 kafenin gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen 2 adrese baskın düzenledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafede 28 kişiye toplam 34 bin 200 TL para cezası uygulayan ekipler, bu kişiler arasında karantina kurallarını ihlal edenler olduğu tespit etti.