Doğubayazıt'ta “Laboratuvarda Online Deney Var" projesi

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrenciler için yaptığı uzaktan eğitim etkinliklerinden biri olan " Laboratuvarda Online Deney Var" projesi büyük ilgi gördü.

Öğretmenler; okullarından, sınıflarından, laboratuvardan uzak kalan öğrencileri online olarak pozitif bilimlerle ve laboratuvar ortamıyla buluşturdu. Birbirinden güzel, eğitici, öğretici toplamda 55 farklı deney yapıldı. Öğretmenlerden Muhammet İnan, Nihat Taşdemirci, Emine Büyükkol Köse, Uğurhan Ağırkaya ve Mustafa Turan Yıldırım büyük uğraşlar ve emekler sonucu öğrencileri özledikleri okul ortamına kavuşturdu.