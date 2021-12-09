Doğubayazıt'ta öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hem köylerde hem de ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlere yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinde görev yapan öğretmenler tarafından meslektaşlarına yönelik müzik ve şiir dinletisi hazırlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Özmüş ve İbrahim Okutucu, yazar Tahir Fatih Andı, ilçe şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte öğretmenler tarafından sunulan müzik ve şiir dinletisi, katılımcı ve meslektaşlarından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda öğretmenleri tebrik eden Kökrek, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.