Doğubayazıt'ta selin hasarları gideriliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası belediye çalışma başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süredir etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evler zarar gördü. Ev ve bahçelere giren su Doğubayazıt Belediyesine bağlı ekipler tarafından çekilirken yıkılan duvarların yeniden yapılacağı bildirildi.