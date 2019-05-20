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Doğubayazıt'ta Türk Kızılay şubesi açıldı

Ağrı-Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay’ı Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Ağrı-Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay'ı Şubesi düzenlenen törenle açıldı.


Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin; katılıma ilgi gösteren Doğubayazıt halkına ve Doğubayazıt Türk Kızılay'ı şube yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Doğubayazıt'ta ihtiyacı olan aileleri ve yardımseverleri bir araya getirecek, ramazan ayı içerisinde fakir aileler, yetim çocuklar, 15 Temmuz Kur'an Kursu öğrencileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullardaki öğrenciler için iftar yemeği vereceklerini ifade etti.


Ayrıca gıda, giyim ve nakdi yardımların ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Şube Başkanı Kemal Şahin, Türk Kızılay'ına bağış yapmaları için halkımızdan destek beklediklerini halktan gelen yardımların dağıtılmasında köprü olacaklarını dile getirdi.


Törene, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Tamer İsmailoğulları, Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Vergi Dairesi Müdürü Zafer Deniz, Doğubayazıt Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordooğlu, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Mehmet Arvas, STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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