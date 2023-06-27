İhlas Haber Ajansı

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Doğubayazıt'ta yapılacak “Karma Sanayi Sitesi” ile 8 bin kişi istihdam edilecek

Doğubayazıt’ta 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak “Karma Sanayi Sitesi” kuruluyor.

Doğubayazıt'ta 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak “Karma Sanayi Sitesi” kuruluyor.


Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın girişimleriyle İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği (İSİYAD) tarafından 1 milyon 180 bin metrekare alan üzerinde kurulacak “Karma Sanayi Sitesi” 8 bine yakın hemşehrimize ekmek kapısı olacak. Söz konusu sanayi sitesinin yapılacağı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde yer alan 1 milyon 180 bin metrekarelik arsanın ön tahsisinin onayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Belediyesi'nin destekleriyle yakın zamanda ilk kazmanın vurulacağı arsada 200'e yakın sanayiciye arsa tahsisi yapılacak, 8 bine yakın Doğubayazıtlı ise iş sahibi olacak. Arsanın, Kurban Bayramı sonrasında İSİYAD Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi adına alınması bekleniyor.

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