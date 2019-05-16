Doğubeyazıt'ta “Ramazan ve İnfak” paneli

Kutlu Aktaş Konferans salonunda düzenlenen program Doğubayazıt Mehmet Bayazıt Camii İmamı Nurullah Topçu'nun okuduğu Kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ramazan ve İnfak" konulu Sinevizyon gösteriminin ardından İlçe Müftüsü Adem Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde'nin konuşmacı olarak katıldığı panel bölümüne geçildi.

Panelde, infakta ahlaki esaslar konusunda katılımcılara bilgiler veren Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, infak etmenin her Müslümanın en önemli vazifelerinden biri olduğunu söyledi.

İyilik, yardımlaşma, sabır, güzel söz söylemek, tebessüm etmek, samimiyet gibi ahlaki değerlere dikkati çeken Tandoğan Topçu, peygamberimiz ve sahabelerin hayatından örnekler verdi.

AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde ise, İslam'da İnfak Kültürü, kapsamı ve temel esaslarına değindi.

İnfak kavramını, "Kişinin sadece Allah rızası için kendi helal servetinden yardımda bulunmasıdır." şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Adem Yerinde, infakın insanın fıtratındaki 'hayır' duygusuna dayandığını dile getirdi.

Konuşmacılardan Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin'de infakta "üretmek" ve "çalışmak" kavramlarının önemini İslam ve dünya tarihinden örnekler vererek açıkladı.

Programa katılan katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından ''İnfak'' isimli kitaptan 350 adet dağıtıldı.

Panelistlere konuşmaların ardından Doğubayazıt ilçe müftülüğü tarafından günün anısına birer tablo hediye edildi.

Panele Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Eren, Doğubayazıt AK Parti ilçe Başkanı Av. Mustafa Konyar, İlçe M.E. M. Yusuf Yardımcı, Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sıddık Söyler, Doğubayazıt'taki kamu kurum müdürleri, çevre ilçelerdeki ilçe müftüleri, vatandaşlar ve öğrenciler katılım sağladı.