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Doğubeyazıt'ta sakalı-ı şerif izdihamı

Ağrı Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla Resulullah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif’i Doğubayazıt ilçesine getirildi.

Ağrı Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla Resulullah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif'i Doğubayazıt ilçesine getirildi.


Sakal-ı Şerif Doğubayazıt Merkez Mehmet Bayazıt Camisi´nde gün boyu erkekler için, kadınlar için ise Ahmed-i Hani Camisi´nde ziyarete açıldı.


Doğubayazıt halkının Resulluah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif'ini ziyaret etmek için camilere akın ettiler.


Vatandaşlar, Doğubayazıt Merkez Mehmet Bayazıt Camisi ve Ahmed-i Hani Camisi önünde Sakal-ı Şerif´i görmek ve ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdular.


Ziyarete gelen vatandaşlar tarafından getirilen tekbir ve okunan salavatı şerifler ile Sakal-ı Şerif´i ziyaret etmelerinin mutluluğunu yaşayanlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekimi yaptılar.


Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir Camii cemaatine yaptığı açıklamada “Diyanet İşleri Başkanlığının İslam ansiklopedisindeki Sakal-ı Şerif maddesine göre toplam 1818 Sakal-ı Şerif bulunduğunu bunlardan şuan iki tanesini ilçemizde misafir ediyoruz. Peygamber efendimizi dünya gözüyle göremedik ama çok şükür Rabbimize bize efendimizin iki parçasını burada görmeyi nasip eyledi. Doğubayazıt halkı tarafından Sakal-ı Şerif'e yoğun bir ilgi var. Bu halkımızın Peygamber Efendimize olan sevgisini ve hürmetini gösteriyor” dedi.

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