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Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ağrı’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ağrı'da kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri hafif kar yağışlı olacak.


Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile pus hadisesi görülecek.


Rüzgarın güney yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars ve Ardahan'da 21, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 6 3 derece ölçüldü.


Bölgenin kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erzurum Palandöken'de 90, Konaklı'da 75, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 79, Ardahan Yalnızçam'da 28 santimetre olarak ölçüldü.


Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin, dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini belirtti.

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