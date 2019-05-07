Dört dalda Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Valiliğince iki yıl önce başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile yüzmeye başlayan Süleyman Emin Erim, Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ‘'Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesiyle, yüzme eğitimi alıp katıldığı Türkiye Engelliler Yüzme Yarışında Türkiye birincisi olan yürüme engelli Süleyman Emin Erim, Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından ödüllendirildi.

Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle, bir yıl boyunca yüzme eğitimi aldıktan sonra profesyonel anlamda çalışmalara başlayan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 9. öğrencisi Süleyman Emin Erim, katıldığı Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonasında dört dalda altın madalya kazanarak Türkiye Birincisi oldu. Ağrı'ya kazandırdığı başarı için Erim'i tebrik eden Vali Elban, kendisini makamında ağırlayarak çeyrek altınla ödüllendirdi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın başlatmış olduğu proje sayesinde yüzmeyle tanışan Erim, hastalığına bir tedavi yöntemi olarak da tavsiye edilen yüzme de, tahmin ettiğinden de fazla başarılara imza atarak Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonu oldu. Başarısını kutlamak için Valilik makamına davet edilen Süleyman Emin Erim, Vali Süleyman'a başlatmış olduğu ‘'Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi için teşekkür etti.

Vali Elban tarafından ödüllendirilen Süleyman Emin Erim, Elban'a kazandığı yarışlar hakkında bilgi verdi. Yüzme Şampiyonu Erim ile sohbet eden Elban, istek olduğu sürece yapılamayacak bir şey olmadığını söyledi. Elban, ‘'Bu işe ilk başladığımızda herkes bize biraz güldüler. Ağrı'da yüzmeyen kalmasın deyince, ‘'Ağrı'da deniz mi var, göl mü var? Niye Ağrı'da yüzme?'' Dediler. Bakın işte Şampiyon çıkıyor. Demek ki oluyormuş her şey. Ağrı'da oluyor her şey. Çünkü buradaki insanlar özellikle gençler ve çocuklar çok yetenekli'' ifadelerini kullandı.