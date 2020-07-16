Dükkan tabelasına sıkışan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı

Ağrı'da bir iş yerinin tabelasının arkasına sıkışan güvercin, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin tabelasının arasına sıkışan güvercini fark eden esnaf durumu itfaiye ekiplerine iletti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tabela arasında sıkışan güvercini dakikalar içerisinde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan güvercin tekrar doğaya salındı.