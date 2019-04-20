Eğitim camiasından anlamlı kan bağışı

Kızılay yönetimince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında vatandaşlar ve öğretmenler kan bağışında bulundular.

Doğubayazıt ilçesi İnegöl caddesinde kan bankası arabasının önünde vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler.

'Kanımda Hayat Var' temalı sloganıyla Kampanya düzenleyen Doğubayazıt ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı okul idarecileri ve öğretmenler kampanyaya destek sağladılar.

Doğubayazıt ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı yaptığı açıklamada ”Türkiye'de kan ve kök hücre ihtiyacından dolayı bizlerde eğitim camiası olarak halkımıza örnek teşkil etmek için “Kanımda Hayat Var” sloganı ile bir kampanya başlattık. İlk etap 150 eğitimcinin katılım sağladı bu kampanyamız devam edecektir”. Dedi.

Kan bağışında bulunanlara kitap hediye eden Doğubayazıt ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve Şube Müdürü Servet Şahin kampanyaya katılanlara ayrıca teşekkür ettiler.

Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin yaptığı açıklamada “Kızılay'ın 150. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçemizde; düzenlenen 4 günlük kan bağışı kampanyasını Türk Kızılay'ı Doğubayazıt Şubesi olarak memnuniyetle karşılamaktayız. Kızılay ailesinin bir şubesi ve bir üyesi olarak vatandaşlarımızın bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini görmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kan bağışlama kampanyasına çeşitli meslek guruplarının ilgi göstermesi yardımlaşmanın hayat kurtarmanın toplumumuzda her kesiminden desteklendiğine hep beraber şahit oluyoruz, ilçemizin bu konudaki duyarlı tutumundan dolayı Doğubayazıt halkına teşekkür eder. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.