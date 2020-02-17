Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi

Ankara'da düzenlenen Eğitim Hak Sen Genel Kurulunda, Ağrılı Genel Başkan Hanifi Gökçek güven tazeledi.

Ankara'da özel bir otelde düzenlenen genel kurula Hak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Ağrılı Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, federasyonların genel başkanları ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu genel kurul divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Genel kuruldaHak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, konuşmalarında memurların talep ve isteklerine vurgu yaparken, sendika çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra gelir ve gider konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktarılırken, 2007 yılında Eğitim Hak Sen kuruluşunda kuruculuğunu ve Genel Başkanlığını yapan Gökçek tek aday oldu. Tüm delegenin oyunu alan ve tekrar Genel Başkanlığa seçilen Gökçek, katılımcılara teşekkür etti. Burada yapılan Eğitim Hak Sen Ankara 2 Nolu Şube Olağan Genel Kurulu seçiminde yönetim kuruluna Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman ve Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz seçildi. Duman ve Babatonguz, Genel Başkan Çivi'ye, Gölçek'e ve delegelere teşekkür ederek, sendikanın memurların arka bahçesi ve sigortası olduğunun altını çizdi.