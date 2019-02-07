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Eğitimci- Yazar Kuruçay Eleşkirt'te

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde eğitimci-yazar Uzman Psikolojik Danışman Yasin Kuruçay tarafından "Eğitimde Etkili İletişim ve Liderlik" konulu seminer verildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde eğitimci-yazar Uzman Psikolojik Danışman Yasin Kuruçay tarafından "Eğitimde Etkili İletişim ve Liderlik" konulu seminer verildi.


Eleşkirt'te görev yapan okul yöneticilerinin katıldıkları programda, Kuruçay tarafından eğitimde etkili iletişim ve liderlik ile ilgili konferans ve söyleşi yapıldı. Bir liderde olması gereken tüm özellikler, bir okul yöneticisinin yapması gerekenler anlatıldı.


Program sonunda Ağrı Eğitim Bir Sen Başkanı Abdurrahman Arslan tarafından Kuruçay'a plaket verildi.

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