Eğitimci Yazar Tanışır, Eleşkirt'te aday öğretmenlere öğretmenliği anlattı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "2023 yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi ve uygulanmakta olan müfredat programının işleniş şeklinin anlatılması" konulu konferans kapsamında aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Eleşkirt Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi (Endüstri Meslek Lisesi ) tarafından hazırlanan program okulun konferans salonunda yapıldı.

Konferansta aday öğretmenlere konuşma yapan Ağrılı Eğitimci yazar Ferzende Tanışır, öğretmenin öğrenciye yaklaşımının öğrenci üzerindeki etkisini yaşanmış örneklerle anlattı.Öğrenci psikolojisinde öğretmenin tavırlarının öğrenmeye etkisi, öğrencinin davranışsal bozukları çözme noktasında kaynağına inerek çözme tekniklerinin öğrencinin başarısına etkisi, Veli ziyaretlerinin önemi ,öğrencinin hareket ve davranışları ile söylediklerinin iyi anlayıp öğretmen tarafından doğru olanların öğretilmesi,öğretmenin bilgi birimlerini tam olarak aktarma çabasında olması gerektiği ,öğrenciye bilgiye ulaşma yöntemlerinin öğretilmesinin öğrencinin başarısındaki etkisi gibi konuları anlattı.Eğitimci yazar Ferzende Tanışır tarafından verilen ve yaklaşık 2 saat süren konferansta öğretmenlerin sıkılmadan dinledikleri gözlendi.

Tanışır'ın konuşmasının ardından Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin konuşma yaparak konferanstan büyük keyif aldığını dile getirerek bu tür konferansların önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmasının devamında öğretmenin toplumdaki yeri ve önemine değinen Tekin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlik mesleğini yaşamış birinin olmasının eğitim camiası adına çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.Okul müdürleri ve öğretmenlerin sürekli veli ziyaretleri gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Ağrı milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin Öğretmenlerin sürekli bulundukları okullarda projeler yapmalarını istedi ve her zaman öğretmenin yanında olacağını her an onlara telefonunun da kapısının da açık olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından Eğitimci Yazar Ferzende Tanılşır ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e çiçek takdim edildi.Tanışır ve Tekin aldıkları çiçekleri öğretmenlere hediye etmesi taktir topladı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin çiçeğini Eleşkirt ilçesinde en uzak köyde görev yapan öğretmene hediye ederken ,Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır kısa bir konuşma yaparak Eleşkirt ilçesinde meslek lisesinde görev aldığı günden beridir başarılarını taktirle takip ettiği müdür baş yardımcısı İbrahim Mete 'ye çiçeğini hediye etti.

Eğitimci Yazar Ferzende Tanışırın konferansına Ağrı İl milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen, eski İlçe Müdürü Burhan Kurt, eski Şube Müdürü Erol Bayram, bazı okul yöneticileri ve aday öğretmenler katıldı.