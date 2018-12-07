Eğitimci Yazar Tanışır'dan konferans

Ağrı'lı Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, “Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması” konulu konferansı ile Doğubayazıt'ta görev yapmakta olan sözleşmeli aday öğretmenlerle buluştu.

Birçok ilde söyleşi yapan ve konferans veren emekli öğretmen Yazar Ferzende Tanışır, Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda Sözleşmeli Aday Öğretmenlere yönelik 2023 Yılı Türkiye'nin Eğitim Vizyonunu ve uygulanmakta olan müfredat programını güncel örneklerle anlattı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, şube müdürleri, okul yöneticileri ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı. Yazar Tanışır, öğretmenlerden öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmalarını ve öğrencilere bilgi yerine bilgiye ulaşma yollarını öğretmelerini istedi. Kazanım, etkinlik ve becerilerin kazandırılması ile ilgili güncel açıklamalarda bulundu. Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanarak çocuğun beyninde yapılanacak olan bilginin kalıcılık süresini uzatma ile ilgili verdiği her güncel örnekten sonra salondaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.

Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı ili ve yedi ilçesinde, eğitimde niteliği arttırmak amacıyla hizmetler verdiklerini, öğretmen yetiştirmenin hizmet içi ayağını üstlendiklerini dile getirdi. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı'nın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır'a çiçek takdiminden sonra konferans son buldu.