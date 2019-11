Ekrem Çelebi: “Doğu'dan yükselen güneşin, batıyı aydınlatmasını istiyoruz”

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Meclis Kürsüsünden, Ağrı'nın turizm potansiyelini anlattı

Ağrı'nın turizm destinasyonuna dönüşmesi için altyapısının mevcut olduğunu, Nuh'un Gemisinden Ağrı Dağına, Meteor Çukuru'ndan Meya Mağaralarına, Kuş Cennetinden Termal Turizme kadar birçok alternatifin olduğunu dile getiren Çelebi,“Terörden bıkan halk, bölgenin artık turizmle anılmasını istiyor" dedi.

Yerli ve yabancı doğaseverlere çağrıda bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, doğal zenginliklerin dışında ülkelerin en büyük gelirlerinden birinin de turizm olduğuna dikkat çekti.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kürsüye koyulan Ağrı balı ile İshak Paşa Sarayı ve Nuh'un Gemisi maketleriyle ilin tanıtımını yapıp, 2020 yılının “İshak Paşa Sarayı Yılı” olması için başlattığı kampanya hakkında bilgiler verdi. Basın toplantısında ayrıca Ağrı'nın tanıtım videosu ve Nuh'un Gemisi belgeseli de sinevizyondan gösterildi.

Ağrı'nın da içerisinde bulunduğu destinasyonunun ülke için bir şans olduğunu kaydeden Çelebi, "1071'de Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığından bu yana Ağrı Dağı ve efsanesi her daim ilgi çekmiştir. Bölgenin coğrafi durumu, alternatif turizm merkezleri ve özellikle de bölge halkının misafirperverliği, doğaseverlerin yeni gözdesi olmuştur. Trekking, hiking ve dağcılıkla uğraşan doğaseverlerin büyük merakla beklediği Ağrı Dağı tırmanışlarının önümüzdeki dönemde yeniden başlaması ile şehrimiz bir level daha atlamış olacaktır. 'Güneş doğudan yükselir' sloganını kullanacak olursak, Türkiye'nin yeni marka değerinin 'Ağrı' olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Bölge İnsanı Terörle Değil Turizmle Anılmak İstiyor”

Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın, 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını anımsatan Milletvekili Ekrem Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İshak Paşa Sarayını gezerken, attığınız her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Bunun yanı sıra Alaska'daki meteor çukurundan sonra dünyanın en büyük meteor çukuru yine bizim ilimizdedir. Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, Meya Mağaraları, kuş cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Kupkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi'yle; bölge artık makus talihini değiştirmek istiyor. Bölge halkı artık terörle, terörizmle değil, turizmle anılmak istiyor.”

Çelebi, 2020 yılının ‘İshak Paşa Sarayı Yılı' olması teklifini yineleyerek, “Her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Dünyanın ilk kalorifer sisteminin de kullanıldığı İshak Paşa Sarayı, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Dilden dile dolaşan Kerem ile Aslı´nın aşk hikâyesini geçtiği yer de İshak Paşa Sarayı'nın karşısında bulunan alandır. Bu itibarla 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan ‘İshak Paşa Sarayı Yılı' ilan edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Eşsiz Bir Coğrafya Ve Medeniyete Ev Sahipliği Yapıyor”

Ağrı'nın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu hem kültürel hem de turistik açıdan birçok özelliğinin bulunduğunu belirten Çelebi, şöyle devam etti:

“Herkesin Ağrı'ya gelmesi için birçok sebep var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi insanlığın dünyaya yeniden yayıldığı kent Ağrı'dır. Çünkü kutsal kitaplarda Nuh Tufanı'ndan sonra geminin karaya oturduğu yer olarak Ağrı bölgesinden bahsedilir. Bir başka sebep ise Ağrı Dağı'dır. Büyük ve küçük Ağrı dağları iki kız kardeş gibi Doğubayazıt'tan yükselir. Bunun yanında Alaska'dan sonra yerküreye düşen en büyük ikinci meteor çukuru, ülkemizin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü Ağrı'dadır. Ayrıca Osmanlı dönemi eserlerinden Toprakkale Camii ve Selçuklu dönemi eserlerinden Hamur Kümbeti ile Patnos ilçemizde bulunan Urartular döneminden kalan Aznavurtepe Kalesi görülmeye değer kültürel miraslarımızdır. Diyadin ilçemizde şifalı kaplıcaların yanı sıra fotoğrafçıların en çok görmek istediği Diyadin Kanyonu ve üç bin yıllık kaya evleri ve doğal tünellerle dikkat çeken Meya Mağaraları'nı ziyaret edebileceklerdir. Sönmüş bir yanardağ olan Süphan'ın gölgesinde kurulu Patnos'umuzun renkli pazarlarında gezinip, Abdigör köftesinin tadına bakabileceklerdir.”

‘Ağrı Turizm Şehri Olarak Anılmalı'

Bu zenginlikler ışığında Ağrı'nın turizm altyapısını geliştirmek için 2020 yılına dair hedefler ortaya koyduklarını sözlerine ekleyen Çelebi, şöyle devam etti: “Yapacağımız yatırımlar ile ilimizi dünyadaki en önemli turizm merkezleriyle yarışan bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıyor, Ağrı'nın bir ‘turizm şehri' olarak markalaşmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerimizden ilki Ağrı Dağı'nın 2020 yılında yeniden tırmanışa açılarak turizme kazandırılmasıdır. 3200 metre ile 4200 metre yüksekliklere konaklama için dağ evlerinin yapılması, 4200 metre ile zirve arasındaki kısma çelik halat ile güvenlik şeridi çekilmesi, dağın eteklerinde kuş gözlem noktalarının yapılması için taleplerimiz oldu. Ayrıca Nuh Tufanı'nı bir müze ile anlatmak için projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, ilimizi ziyaretinde Ağrı merkeze ‘Büyük Tufan Nuh'un Gemisi Müzesi' temalı bir müzenin yapılacağı sözünü verdi. Bu konudaki desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımıza ve kabine üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Doğu'dan yükselen güneşin artık batıyı aydınlatmasını istiyoruz. Kültürüyle, doğasıyla, efsaneleriyle eşsiz bir coğrafyaya ve medeniyete ev sahipliği yapan Ağrı'mız, parlamaya hazır. Herkesi ‘Şehri Nuh' Ağrı'yı bir kez daha keşfetmeye, bölgeyi terörle, terörizmle değil, turizmle anmaya çağırıyoruz. Şehrimizin ve bölgenin özellikle turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”