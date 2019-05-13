Ekrem Çelebi Trabzonspor anı defterini imzaladı

Ağrı 1970 Spor ile Malatya Yeşilyurt Spor Müsabakası dolayısı ile Trabzon'da bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile beraber ziyaret ettiği Trabzon Spor Müzesinde, anı defterini imzaladı.

Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Trabzon Askf Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım'ında eşlik ettiği müzede en çok konuşulan konu ise Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kupası oldu.

İyi bir Trabzon Sporlu olan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Adalet er ya da geç tecelli eder elbette. Şu düşüncelerimi bir Milletvekili sıfatı ile değil, çocukluğunda okuldan kaçarak maçını izlediğim bir Trabzon Spor taraftarı olarak belirtmek istiyorum ki, 2010-2011 kupası Trabzonspor'un hakkıydı” dedi

Trabzonspor anı defterine şampiyonluk temennisini de yazan Çelebi “ Türkiye'de bir tarih açan şanlı Trabzon Spor'un müzesini gezdik. İnşallah 2019-2020 futbol sezonunda şampiyon oluruz” dedi.