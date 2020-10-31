Ekrem Çelebi'den, Ağrı'ya ‘TBMM Evi' yapılsın önerisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Ağrı'ya sembolik olarak bir ‘TBMM Evi' yapılması önerisinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden 2021 yılı bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın bütçe kanun teklifleri ve kesin hesapları üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de söz alarak Ağrı'ya ilişkin bir öneride bulundu. 2020 yılının, Doğubayazıt ilçesinde bulunan ‘İshak Paşa Sarayı' yılı olması için kampanya yürüten, bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 kez görüşme gerçekleştiren Çelebi, Ağrı'da sembolik bir TBMM Evi yapılmasını istedi.

“Ağrı'da bir TBMM Evi'nin yapılması Ağrı'nın turizm potansiyeline güç katar”

Ağrı'nın kültür, turizm, tarih ve doğal güzellikleriyle anılması ve var olan potansiyelinin tüm ülkeye yayılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Çelebi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Ağrı'ya ‘TBMM Evi' yapılması önerisi getirdi. Çelebi, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, kenti daha cazip hale getirmek ve var olan potansiyelini yükseltmek amacıyla Ağrı'da sembol olarak bir TBMM Evi yapabilir mi?”sorusunu yöneltti.

Milletvekili Çelebi, amacının Ağrı'ya olan ilgiyi arttırmak olduğunu kaydederek, “Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, İshak Paşa Sarayı, Kuş Cenneti, Balık Gölü, Meya Mağaraları, meteor çukuru, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Küpkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi'ne ev sahipliği yapan Ağrı'mız, bir TBMM Evi'nin yapılması ile değerine değer, turizm potansiyeline güç katmış olacaktır” dedi.