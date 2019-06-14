El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi kapsamındaki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlerin ‘Öğrenme Şenliği'nde sergilenen eserleri göz doldurdu.

Ağrı ve ilçelerinin Halk Eğitim Merkezlerinin meslek edinme kurslarında yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el emeklerini ve hünerlerini kullanarak ortaya koydukları çalışmalar her yıl düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği'nde görücüye çıktı. Vatandaşların beğenisine sunulan el emeği ürünler ilgiyle karşılandı.

"Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar"

Bu yıl 4.'sü düzenlenen öğrenme şenliklerinde sergilenen çalışmalar için kursiyerleriyle birlikte çok çaba sarf ettiklerini anlatan Halk Eğitim Merkezinde görevli Usta Öğretici Sevgül İrin, genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini ön plana koymaya çalıştıklarını anlattı. İrin, "Halk Eğitim Merkezinde dekoratif el sanatları hocalığı yapıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini işliyoruz. Unutulan trikotaj makinesini de kullanıyoruz. Eskiden her genç kız böyle bir makineye sahip olmak isterdi. Kursiyerlerimiz hem eski motifleri öğrenmek hem aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

"Atık malzemelerden geri dönüşümde sağlayıp çeşitli süs eşyaları da yapıyoruz"

Gün geçtikçe yaptıkları çalışmalarının ilgi gördüğünü anlatan İrin, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Gittikçe kurslarımız ve yaptıklarımız ilgi görüyor. Genelde kursiyerlerimiz 18 yaş üstü hanımlarımız oluyor. Biz burada eski motifleri, el işlemelerini gün yüzüne çıkarmakla birlikte atık malzemelerden geri dönüşümde sağlayıp çeşitli süs eşyaları da yapıyoruz. Tel kırma sanatı yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin hepsi çok ilgi görüyor. Özellikle yöremize özgü motiflerimiz ilgi görüyor. Halı kilim desenleri, yünden çorap örme vs. şimdi bu sergilerimizde daha fazla kursiyer çekmeyi ve kursiyerlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Yaptıkları çalışmalarda geleneksel figürleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren yine Halk Eğitim Merkezinde görevli Usta Öğretici Aysel öğretmen ise, "Unutulmaya yüz tutmuş yöresel motiflerimizi tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. Kurslarımızda el örgüleri, tığ, trikotaj makinesi falan kullanıyoruz. Halı kilim desenleri, yünden örgüler, yöreye özgü nakışları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.