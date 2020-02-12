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Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde elektrik arızalarını gidermek için araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kaldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde elektrik arızalarını gidermek için araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kaldı.



Hamur ilçesine bağlı Gümüşkuşak köyünde elektrik arızasını gidermek için yola çıkan, Aras EDAŞ elektrik arıza ekipleri, şiddetli tipi nedeni ile kapanan köy yolunda araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden İlçe Özel İdare ekipleri, mahsur kalan elektrik arıza ekibini kurtardı.

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