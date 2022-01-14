Eleşkirt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

İlçe merkezi ve köylerdeki 2 gündür devam eden kar yağışı sonrası İlçe kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim yapan okullar ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verilmişti.

İlçe merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Eleşkirt Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması yaparak vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun bir çalışma yaptı.

Eleşkirt belediyesi ekipleri İlçe merkezinde Cumhuriyet caddesi ve ara arterler başta olmak üzere ilçede ki mahalle ve sokak aralarında kar temizleme çalışmalarını gece geç saatlere kadar devam ettirdi.