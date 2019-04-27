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Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu öğrencilerine ilk kez meslek tanımı verildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca (YÖK) Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Yönetim Bölümü öğrencilerine ilk kez meslek kodu ve tanımı verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca (YÖK) Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Yönetim Bölümü öğrencilerine ilk kez meslek kodu ve tanımı verildi.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin YÖK'ten talep ettiği meslek unvanı alma teklifi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin “Hayvancılık İşletme Yöneticisi” unvanı alacağı kabul edildi.


Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Yönetim Bölümü öğrencilerine alınan bu kararla ilk kez meslek tanımlarının yapıldığını belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararın öğretimlerine devam eden ve mezun durumda olan tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

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