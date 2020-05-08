İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eleşkirt Emniyetinden çocukları sevindiren ziyaret

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine trafik polisleri ile İlçe Jandarma personelleri çocukları şaşırtan ve sevindiren bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine trafik polisleri ile İlçe Jandarma personelleri çocukları şaşırtan ve sevindiren bir ziyaret gerçekleştirdi.


Covit -19 (Yeni Tip Korona) virüs salgınının yayılmasının önlenebilmesi için evden çıkmayan çocuklara trafik haftası nedeniyle trafik polisleri tarafından evlerinde ziyaret edildi. Trafik polisleri tarafından çocuklara trafik haftası nedeniyle ziyarete geldiklerini dile getirilirken ''Siz sokağa çıkamıyorsunuz en azından sizleri ziyaret ederek trafik kurallarını tekrar hatırlatalım istedik'' diyerek çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar hediye edildi.


Çocukların ziyaretlerden yana şaşkınlıkları dikkatlerden kaçmazken teşekkür ederek Polis memurlarının ziyaretinden duydukları mutluluklarını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.