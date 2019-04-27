Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesi'nde Bilim Fuarı

Ağrı Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesi'nce Bilim Fuarı düzenlendi. Endüstri Meslek Lisesi atölyesinde TÜBİTAK'ın desteği ve okulun imkanlarıyla düzenlenen bilim fuarında 50 den fazla proje sunumu gerçekleştirildi.

Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesinde sunumu yapılan bilim fuarının dikkat çeken tarafı geri dönüşüm malzemelerinden icra edilmiş olmasıydı. Okul Müdürü Turgay Çiftçi başta olmak üzere Elektronik öğretmeni Dilara Çokal, öğretmenler Bilal Akgün, M.Sait Öztürk, Mehmet Nedim ve öğrencilerinin 6 aylık çalışmaları sonucunca sergilenen çalışmalar öğrenci velilerinin ve ilçe bürokrasisinin beğenisine sunuldu.

Veli ve diğer tüm ziyaretçilerden büyük beğeni alan fuar öğretmen ve öğrencilerin aylar süren yorgunluklarının yerine gurur veren bir anı olacağı ilk günden kendini gösterdi.

12-A Elektrik öğrencilerinden Necip Bayram; Elektrikli araba projesinde "Öğretmenlerimle çok yorucu bir çalışma yaptık. Uykusuz kaldığımız zamanlar oldu ama hepsine değdi. Okul idaresine ve tüm öğretmenlerime ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.