Eleşkirt Gençlik Spor Halk Oyunları Ekibi Ağrı Şampiyonu oldu

Ağrı 2500 kişilik kapalı spor salonunda yapılan yarışmalarda Yıldızlar kategorisinde Eleşkirt ilçe gençlik ve spor müdürlüğü bünyesinde aylardır hocaları ile büyük emek veren Eleşkirt Gençlik spor kız halk oyunları ekibi şampiyon oldu.

Şampiyona sonrasında 1.lik kupasını Eleşkirt ilçe gençlik spor müdürüne getiren halk oyunları ekibi kurum müdürü Sabahattin Güzel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sporculardan Yaren Yazıcı burada yaptığı konuşmada'' Halkoyunları ilçede çok fazla ilgi gören bir dal değildi. Hocalarımızla birlikte emek verdik. Arkadaşlarımızla çok çalıştık ve ilçemize bu gururu yaşattık. Çok mutluyuz. Bizlerden desteklerini hiç eksik etmeyen gençlik ve spor müdürümüz Sabahattin Güzel başta olmak üzere hocalarımıza ve bizlere güvenen herkese teşekkür ederiz. 'dedi.

Halkoyunlarında Ağrı şampiyonu olan gençleri makamında kabul eden Eleşkirt Gençlik ve spor müdürü Sabahattin Güzel hocaları ve gençleri tebrik ederek şu cümlelere yer verdi'' Amacımız her alanda gençlerimize doğru eğitimleri vererek hak ettikleri başarıları yakalayabilmek adına çalışmalar yapmaktı. Onların aldığı her başarı bizlerde çok büyük mutluluklara sebep oluyor. Ve sorumluluklarda yüklüyor. Daha ileri adımlar atabilmek gençlerimizin başarılarını daha ileriye taşımak adına. Aldıkları bu kupa ile gençlerimiz gösterdi ki kendilerine destek verilip profesyonel anlamda eğitimleri verildiğinde başaramayacakları sınav yok. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanında olup .gerek kurumsal gerekse bireysel anlamda desteklerimize devam ederek onları hak ettiği başarılara yönlendirmeye devam edeceğiz inşallah ‘' dedi

Şampiyonları ziyareti çeşitli ikramlar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası sona erdi.