Eleşkirt'li Gençler Ağrı'yı Temsil Edecek

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın madde bağımlılıklarıyla mücadele kapsamında gençliğe yönelik ,kültür,sanat ve spor faaliyetleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

Eleşkirt spora desteği ile bilinen ve onursal başkanlığını yaparak gençlerin gönlünde taht kuran ilçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı okul sporlarına da destek vermesiyle ilçe de bir çok sportif faaliyetleri ilçe milli eğitim ve ilçe gençlik spor müdürlüğü bünyesinde yapılmaya başlandı. Eleşkirt'te ilçede dereceye girenlerin ilde yapılan yarışmalarda aldıkları başarı Eleşkirt adına gurur verirken gelecek içinde umut verdi.

Geçtiğimiz hafta Ağrı'da düzenlenen okul sporları kapsamında yapılan BOCCE yarışmalarında Eleşkirt Karşıyaka ortaokulu yıldız erkeklerde şampiyon olurken ;Sadaklı ortaokulu yıldız erkeklerde 3. oldu.Yıldız kızlar müsabakalarında Sadaklı ortaokulu yıldız kızlarda 2. ,Karşıyaka ortaokulu yıldız kızlarda 3. oldu.

Bu sonuçlar sonrasında Eleşkirt Karşıyaka ortaokulu Ağrı'da ilk defa düzenlenen BOCCE şampiyonasında birinci olarak 5 nisan 2019 tarihinde yapılacak olan bölge şampiyonasında Ağrıyı temsil etme hakkı kazandı.