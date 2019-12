Eleşkirtli güreşçiler mindere damga vurdu

Ağrı'da yapılan okul sporları müsabakalarında Eleşkirtli güreşçiler uzun süre hafızalarda yer edecek bir başarıya imza attılar.

Ağrı'da yapılan okul sporları müsabakalarına okullarını temsilen katılan Eleşkirt Gençlik ve Spor müdürlüğü bünyesinde Güreş takımından katılım gösteren 22 sporcunun hepsi madalya aldı.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve zararlı ideolojilerle mücadele kapsamında gençlikle ilgili yapılan çalışmaları her geçen gün meyvelerini vermeye devam ederken Eleşkirt‘li gençler katıldığı her alanda başarılarına bir yenisini ekleyerek her kesin taktirini kazanmaya devam ediyor.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın bireysel sporlara dikkat çekmesi ve bu alanda gençlere destek vermesiyle birlikte yerel ve ulusal bazda yapılan müsabakalarda öğrenciler aldıkları başarı ile gençlik için yapılan çalışmaların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor. 10 Kasımda Ankara da yapılan Atletizm müsabakalarında Türkiye 3. Ve Türkiye 4. Nün Eleşkirt'ten çıkması ,önceki gün Ağrı da yapılan okul sporları müsabakalarında 22 sporcuyla müsabakalara katılım göstere Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde ki güreşçilerin tamamının madalya alması ,gerek okullarında ve milli Eğitim camiasında gerekse bütün ilçede sevinçle karşılandı.

Yaklaşık 6 aydır hocaları Adem Şahna gözetiminde sabırla antrenmanlarına devam eden gençlerin 8 tanesi alınan bu başarılar sonrasında bölgede yapılacak güreş müsabakalarında Ağrıyı temsil etme hakkı elde etti.

Başarılı sonuçlar sonrasında Güreşçileri ve hocalarını tebrik eden ilçe Gençlik Ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, güreşçilerin uzun zamandır sabırla antrenmanlarına devam ettiklerini ,kurslarının olmadığı zamanlarda bile bir araya gelerek çalışmalarına devam ettiklerini ,başarıya inandıklarını dile getirerek azimle çalışmalarının neticesinde gösterdikleri sabrın mükafatını aldıklarını ,gelecek adına çok daha büyük başarıların kapısının aralandığını dile getirerek İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın verdiği emek ve gençlere olan ilgisi nedeniyle kurumu ve ilçe gençliği adına kendisine minnettar olduklarını ifade etti.