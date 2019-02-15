Eleşkirtli kızlar il ikincisi oldu

Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak yanı sıra okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Düzenlenen satranç turnuvasında Eleşkirt'i temsil eden Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri kızlarda ve genel de il ikincisi olarak Eleşkirt'in gururu oldular.

Turnuva sonrası açıklama yapan Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve onlarla ilgilenen öğretmenlerini tebrik ettiğini, verilen emekler sonrasında başarının gelmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.