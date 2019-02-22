Eleşkirt'te bedminton turnuvası finalleri yapıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları müsabakaları kapsamında bedminton turnuvalarının final müsabakaları yapıldı.

Eleşkirt 100. Yıl ilk orta okulu spor salonunda yapılan müsabakalarda orta okullar arası kız ve erkekler de yapılan bedminton müsabakalarında kızlarda Eleşkirt 100. yıl orta okulu birinci olurken erkeklerde Tahir Orta okulu birinci oldu.

Dereceye giren okullar Ağrı'da yapılacak olan bedminton il birinciliği müsabakalarında Eleşkirt'i temsil edecek.