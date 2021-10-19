Eleşkirt'te Dostluk Turnuvasında aileler madalya verdi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 5 takımdan 120 sporcunun yarıştığı dostluk turnuvası düzenlendi.

Eleşkirt Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya; Eleşkirt Gençlik Spor Kulübü, Narman, Horasan, Iğdır, Tortum güreş takımları katıldı.

Eleşkirt kapalı spor salonunda yapılan kulüpler arası dostluk güreş turnuvası saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından start aldı. Turnuvanın Açılış konuşmasını yapan Eleşkirt Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sabahattin Güzel katılan bütün takımlara başarı dileklerini iletti. Güzel konuşmasının devamında "Eleşkirt kaymakamlığı ilçe gençlik ve spor müdürlüğü olarak biliyorsunuz bu turnuvadan önce kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlemiştik. Kurumlarımızın ve katılım gösterenlerin özellikle tribünlerde ki coşkulu taraftarların heyecanı bizlere bu ilçede bir çok çalışmaya ön ayak olma zorunluluğu getirdi. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki voleybol turnuvasında bizlerden desteğini hiç eksik etmeyen kaymakamımız Murat Güneş, şuan gerçekleştirmiş olduğumuz kulüpler arası dostluk güreş turnuvasının da baş mimarıdır. Kendisine ilçemizde yapılan gençlik çalışmalarında bizlere destek verdiği için kurumum, ilçem ve gençlik adına teşekkürü borç biliyorum. Şuan bu turnuvada geleceğimiz olan çocuklarımızın mutluluklarını ve sevinçlerini görüyorum. Bu bizleri heyecanlandırıyor. Bizlerde inşallah Kaymakamımız Murat Güneş'in de destekleri ile bu salonda masa tenisi, okçuluk, dart ve futsal gibi bir çok branşta turnuvalarımız devam edecektir. Daha bir çok etkinliğe imza atacağız" dedi.

Turnuvanın emektarlarından Eleşkirt gençlik spor güreş antrenörü Adem Şahna da bir konuşma yaparak başta ilçe kaymakamı Murat Güneş ve Kurum müdürü Sabahattin Güzel olmak üzere bu etkinliğin Eleşkirt'te yapılmasını sağlayanlara teşekkür ederek Eleşkirt ilçesinin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu, katılım gösteren bütün takımlara teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcuların yaş ve kilolarına göre müsabakaları düzenlendi. Çeşitli kilo ve yaş guruplarında yapılan müsabakalarda güreşçilerin heyecanı ve mücadelesi dikkatleri çekti.

Dereceye girenlere ödülleri Eleşkirt ilçesinde karşılaşmaları izleyeme gelen turnuvaya katılım gösteren takımlarda güreşen sporcuların aileleri tarafından verildi. Hayatlarında ilk defa madalya taktıklarını söyleyen velilerin heyecanı ve mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.